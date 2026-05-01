МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский своей политикой давления на русский язык предал как своих избирателей, так и своих предков, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Он давно предал всех. Зеленский давно предал и своего деда, и всех людей, которые за него голосовали. И он не скрывает этого, он, мне кажется, этим бравирует", — отметила она в эфире радио "Комсомольская правда".
По словам дипломата, перед выборами глава киевского режима обещал украинцам сохранить русский язык, а потом начал над ним глумиться.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование украинского во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.