В РАН назвали самые редкие языки народов России

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Одними из самых редких языков народов России являются уильтинский, негидальский, удэгейский, ительменский и медновский алеутский языки, у них осталось менее десяти носителей, заявила РИА Новости заведующая лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич.

Более того, два языка в России имеют всего по одному компетентному носителю, это ительменский и медновский алеутский.

"Все языки, у которых меньше десяти носителей, находятся на грани исчезновения. Но совсем недалеко от этой грани и языки, у которых меньше 50 или даже меньше 100 носителей: ижорский, кетский, чулымско-тюркский, сахалинско-нивхский, амурско-нивхский, северноюкагирский, тундровый энецкий, лесной энецкий, среднеамурский нанайский, карагашский", — рассказала Казакевич.

Она добавила, что сейчас появляется все больше языковых активистов, выступающих за сохранение исчезающих языков. Есть надежда, что они смогут приостановить уход от пользования этническим языком, добавила она.