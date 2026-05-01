В РАН назвали самые редкие языки народов России
05:49 01.05.2026 (обновлено: 10:53 01.05.2026)
В РАН назвали самые редкие языки народов России

РИА Новости: одними из самых редких языков являются уильтинский и негидальский

© Фото : Максим Попов
Удэгейцы проводят шаманский обряд на празднике "Ва:кчай ни" в Приморье. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Одними из самых редких языков народов России являются уильтинский, негидальский, удэгейский, ительменский и медновский алеутский языки.
  • У этих языков менее десяти носителей. Ительменский и медновский алеутский языки имеют всего по одному компетентному носителю.
  • Языки с менее чем 50 или 100 носителями, такие как ижорский, кетский, чулымско-тюркский и другие, также находятся на грани исчезновения.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Одними из самых редких языков народов России являются уильтинский, негидальский, удэгейский, ительменский и медновский алеутский языки, у них осталось менее десяти носителей, заявила РИА Новости заведующая лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич.
"У нескольких языков менее десяти носителей. Это уильтинский (орокский) язык на Сахалине, негидальский и удэгейский языки в Хабаровском крае, южноюкагирский язык в Якутии, южноселькупский язык в Томской области, водский язык в Ленинградской области, йоканьгско-саамский и бабинский саамский в Мурманской области", — сказала Казакевич.
Более того, два языка в России имеют всего по одному компетентному носителю, это ительменский и медновский алеутский.
"Все языки, у которых меньше десяти носителей, находятся на грани исчезновения. Но совсем недалеко от этой грани и языки, у которых меньше 50 или даже меньше 100 носителей: ижорский, кетский, чулымско-тюркский, сахалинско-нивхский, амурско-нивхский, северноюкагирский, тундровый энецкий, лесной энецкий, среднеамурский нанайский, карагашский", — рассказала Казакевич.
Она добавила, что сейчас появляется все больше языковых активистов, выступающих за сохранение исчезающих языков. Есть надежда, что они смогут приостановить уход от пользования этническим языком, добавила она.
Казакевич также отметила, что воспитание ребенка в двуязычной или многоязычной среде ускоряет его развитие, облегчает учебу в школе, делает более полной его дальнейшую жизнь. Поэтому важно не терять языки, а развивать каждый из них, резюмировала она.
