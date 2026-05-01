Депутат из Японии хочет обсудить в России поездки японцев на Южные Курилы - РИА Новости, 01.05.2026
15:25 01.05.2026
Депутат из Японии хочет обсудить в России поездки японцев на Южные Курилы

CC BY 4.0 / Council.gov.ru / Член Палаты советников Парламента Японии Мунэо Судзуки (cropped)Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. Архивное фото
  • Депутат японского парламента Мунэо Судзуки планирует в рамках визита в Москву обсудить вопрос посещения японцами южных Курил.
  • Он заявил, что хочет обязательно осуществить посещение японцами могил предков.
ТОКИО, 1 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил РИА Новости, что хотел бы в рамках планируемого визита в Москву обсудить вопрос посещения японцами южных Курилах.
"Для того (чтобы продвинуть отношения Японии и России в год 70-летия установления дипломатических отношений - ред.) из гуманитарных соображений в этом году я хочу обязательно осуществить посещение могил (предков бывшими жителями – ред.). Для этого я хочу заручиться сотрудничеством с российской стороны", - сказал депутат РИА Новости.
После включения Японии в политику санкций против России МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказалась от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекратила безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, вышла из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Отношения России и Японии сегодня сведены к нулю, никакого диалога не ведется, Токио занимает недружественную позицию к Москве, договоренности вряд ли возможны, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
