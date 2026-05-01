Японского депутата примут в МИД России

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки в ходе визита в Москву в период с 3 по 5 мая будет принят в МИД РФ, сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.