Японского депутата примут в МИД России

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки в ходе визита в Москву в период с 3 по 5 мая будет принят в МИД РФ, сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.
«
"Планируется принять его в МИД России, остальные аспекты программы находятся в проработке", - сказали агентству в министерстве.
"Лучший выход". В Японии сделали внезапное заявление о России
