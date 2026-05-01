Японский депутат назвал цели визита в Россию

ТОКИО, 1 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил в беседе с РИА Новости, что едет в Москву для того, чтобы "найти прорыв" из сложных отношений Японии и России.

"В этом году исполняется 70 лет с восстановления дипломатических отношений – с заключения Советско-японской совместной декларации в 1956 году. Это большая веха. Я хочу динамично продвинуть японо-российские отношения. Сейчас у России и Японии очень жесткие отношения. Необходимо найти прорыв из этого положения. Я буду говорить об этом", - сказал депутат РИА Новости.