Японский депутат назвал цели визита в Россию
11:17 01.05.2026
Депутат Судзуки намерен посетить Россию, чтобы найти путь улучшения отношений

CC BY 4.0 / Council.gov.ru / Член Палаты советников Парламента Японии Мунэо Судзуки (cropped)Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки
  • Японский депутат Мунэо Судзуки заявил о намерении посетить Москву для поиска путей улучшения сложных отношений между Японией и Россией.
  • Судзуки считает важным динамично продвинуть японо-российские отношения, отмечая 70-летие с момента восстановления дипломатических связей.
  • Визит влиятельного японского политика в Россию запланирован на 3–5 мая.
ТОКИО, 1 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил в беседе с РИА Новости, что едет в Москву для того, чтобы "найти прорыв" из сложных отношений Японии и России.
"В этом году исполняется 70 лет с восстановления дипломатических отношений – с заключения Советско-японской совместной декларации в 1956 году. Это большая веха. Я хочу динамично продвинуть японо-российские отношения. Сейчас у России и Японии очень жесткие отношения. Необходимо найти прорыв из этого положения. Я буду говорить об этом", - сказал депутат РИА Новости.
Мунэо Судзуки, влиятельный политик Японии с более чем 40-летним стажем, посетит Россию с визитом 3-5 мая. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией.
