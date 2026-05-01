Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ровно прогремели взрывы.
- Ранее в городе объявили воздушную тревогу.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Ровно на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Ровно были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Ровненской области.
