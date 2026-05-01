Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 01.05.2026
Вучич ответил на обвинения в создании ядерной бомбы в Сербии

© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боснийские СМИ выдвинули предположения о планах по созданию "ядерной бомбы" в Сербии после новости о передаче изотопов.
  • Президент Сербии Александр Вучич назвал обвинения в создании "ядерной бомбы" глупостью.
БЕЛГРАД, 1 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич назвал глупостью предположения боснийских СМИ о том, что передача госкорпорацией "Росатом" радиоактивных изотопов в Сербию означает якобы планы по созданию "ядерной бомбы" в Сербии.
"Росатом" сообщил в четверг, что поставит в Сербию радиоактивные изотопы, необходимые для проведения неразрушающего контроля в важных отраслях промышленности. Сербские журналисты попросили Вучича в пятницу прокомментировать публикацию издания Slobodna Bosna, где утверждается, что РФ и Сербия якобы "что-то задумали" по ядерной тематике.
"На этот вопрос мне настолько глупо отвечать, что нет слов. Мы пытаемся с несколькими хорошими специалистами в (Институте ядерных наук – ред.) "Винче" заниматься проблемами фармакологии, а они, наверное, думают, что кто-то создает ядерную бомбу. Много в мире сумасшедших и соцсети это распространяют", - сказал президент Сербии на полях открытия тренажерного центра технической школы в Панчево.
В миреСербияРоссияАлександр ВучичГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала