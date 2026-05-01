Вучич ответил на обвинения в создании ядерной бомбы в Сербии

БЕЛГРАД, 1 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич назвал глупостью предположения боснийских СМИ о том, что передача госкорпорацией "Росатом" радиоактивных изотопов в Сербию означает якобы планы по созданию "ядерной бомбы" в Сербии.

"На этот вопрос мне настолько глупо отвечать, что нет слов. Мы пытаемся с несколькими хорошими специалистами в (Институте ядерных наук – ред.) "Винче" заниматься проблемами фармакологии, а они, наверное, думают, что кто-то создает ядерную бомбу. Много в мире сумасшедших и соцсети это распространяют", - сказал президент Сербии на полях открытия тренажерного центра технической школы в Панчево.