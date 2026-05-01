Рейтинг@Mail.ru
ВСУ 85 раз за сутки применили артиллерию по Курской области
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
09:45 01.05.2026 (обновлено: 09:46 01.05.2026)
ВСУ 85 раз за сутки применили артиллерию по Курской области

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ 85 раз за сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области.
  • Сбито 84 украинских беспилотника различного типа.
  • В результате атак в нескольких населенных пунктах Курской области есть повреждения зданий и инфраструктуры, пострадал один человек, погибших нет.
КУРСК, 1 мая - РИА Новости. ВСУ 85 раз за прошедшие сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области, сбито 84 украинских беспилотника различного типа, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 30 апреля до 09.00 1 мая сбито 84 вражеских беспилотника различного типа. 85 раз враг применил артиллерию по отселённым районам", - сообщил Хинштейн на платформе "Макс".
Он добавил, что 15 раз БПЛА атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в деревне Новоивановка Рыльского пострадал 72-летний местный житель. В селе Мокрушино Беловского района повреждены фасад, кровля, газовая труба и остекление дома. В деревне Гирьи Беловского района повреждена емкость для хранения на территории комбикормового завода ООО "Псельское"", - сообщил глава региона.
Он уточнил, что погибших нет.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьБеловский районАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала