ВСУ 85 раз за сутки применили артиллерию по Курской области

Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ 85 раз за сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области.

Сбито 84 украинских беспилотника различного типа.

В результате атак в нескольких населенных пунктах Курской области есть повреждения зданий и инфраструктуры, пострадал один человек, погибших нет.

КУРСК, 1 мая - РИА Новости. ВСУ 85 раз за прошедшие сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области, сбито 84 украинских беспилотника различного типа, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 30 апреля до 09.00 1 мая сбито 84 вражеских беспилотника различного типа. 85 раз враг применил артиллерию по отселённым районам", - сообщил Хинштейн на платформе " Макс ".

Он добавил, что 15 раз БПЛА атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

"В результате атак в деревне Новоивановка Рыльского пострадал 72-летний местный житель. В селе Мокрушино Беловского района повреждены фасад, кровля, газовая труба и остекление дома. В деревне Гирьи Беловского района повреждена емкость для хранения на территории комбикормового завода ООО "Псельское"", - сообщил глава региона.