Володин поздравил россиян с праздником Весны и Труда
07:36 01.05.2026
Володин поздравил россиян с праздником Весны и Труда

Председатель Госдумы Володин поздравил россиян с праздником Весны и Труда

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Володин поздравил россиян с праздником Весны и Труда.
  • В своем поздравлении Володин отметил, что профсоюзы многое делают для улучшения условий труда.
  • По словам Володина, профсоюзы содействуют совершенствованию отраслевого законодательства и выполнению социальных гарантий.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с праздником Весны и Труда, отметив, что профсоюзы многое делают для улучшения условий труда, сообщили в пресс-службе палаты парламента.
Первого марта в России отмечается праздник Весны и Труда.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил граждан России с праздником Весны и Труда, пожелав успехов и всего самого доброго", - сказано в сообщении.
Добавляется, что в своем поздравлении Володин отметил, что сегодня профсоюзы, защищая права и интересы граждан, "многое делают для улучшения условий труда".
По его словам, профсоюзы содействуют совершенствованию отраслевого законодательства и выполнению социальных гарантий, а также вносят вклад в решение вопросов, связанных с повышением качества жизни людей.
Праздник Весны и Труда: Первомай в фотографиях
Этот международный праздник отмечают во многих странах мира, называется он везде по-разному: День международной солидарности трудящихся, Праздник Весны и Труда, День весны, День труда.

Празднование 1 Мая на набережной Спортивной гавани во Владивостоке

Торжества во Владивостоке прошли на набережной Спортивной гавани. Жителей и гостей города поздравили губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Владивостока Константин Шестаков.

Торжества во Владивостоке прошли на набережной Спортивной гавани. Жителей и гостей города поздравили губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Владивостока Константин Шестаков.

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастник первомайской демонстрации КПРФ и антифашистской марш-эстафеты "Наша Великая Победа", посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на территории Монумента Славы в Новосибирске. Марш-эстафета стартовала 17 марта в городе-герое Севастополе. За это время знамя преодолело больше 28 тысячи километров и побывало в десятках городах России.
Участник первомайской демонстрации КПРФ и антифашистской марш-эстафеты "Наша Великая Победа", посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на территории Монумента Славы в Новосибирске. Марш-эстафета стартовала 17 марта в городе-герое Севастополе. За это время знамя преодолело больше 28 тысячи километров и побывало в десятках городах России.
Центральным элементом торжеств в Новосибирске стало развертывание 200-метровой копии Знамени Победы — символа триумфа советского народа в Великой Отечественной войне.

Центральным элементом торжеств в Новосибирске стало развертывание 200-метровой копии Знамени Победы — символа триумфа советского народа в Великой Отечественной войне.

В Казани состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориальной стеле "Казань — город трудовой доблести".

В Казани состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориальной стеле "Казань — город трудовой доблести".

В сквере у стелы "Казань — город трудовой доблести" прошло праздничное представление, где выступили заслуженные артисты Республики Татарстан.

В сквере у стелы "Казань — город трудовой доблести" прошло праздничное представление, где выступили заслуженные артисты Республики Татарстан.

В Красноярске у стелы "Город трудовой доблести" наградили предприятия, внесшие особый вклад в поддержку участников СВО.

В Красноярске у стелы "Город трудовой доблести" наградили предприятия, внесшие особый вклад в поддержку участников СВО.

Юные вокалисты на первомайском профсоюзном митинге возле мемориала "Красноярск — город трудовой доблести" на проспекте имени газеты Красноярский Рабочий в Красноярске.

Юные вокалисты на первомайском профсоюзном митинге возле мемориала "Красноярск — город трудовой доблести" на проспекте имени газеты Красноярский Рабочий в Красноярске.

