Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:54 01.05.2026
Итальянца впечатлило качество российского вина

Глава GIM Unimpresa Торрембини: российское вино становится все лучше по качеству

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM-Unimpresa) Витторио Торрембини. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Витторио Торрембини, президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России, заявил, что качество российского вина становится все лучше.
  • Итальянское вино по-прежнему занимает первое место среди импортных вин в России, отметил он.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российское вино становится все лучше по качеству, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.
"Российское вино становится все лучше по качеству", - сказал он.
Винный погреб - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Франция выпала из тройки европейских поставщиков вина в Россию
22 марта, 05:43
Впрочем, в России по-прежнему не проблема купить итальянское вино, особые потери его производители не понесли, добавил собеседник агентства.
"Оно по-прежнему у россиян среди импортных вин номер 1", - добавил собеседник агентства.
На вопрос, кто основной потребитель вина в Италии, Торрембини ответил, что "никаких различий по полу в отношении вина в Италии нет".
"Его одинаково любят все, и мужчины, и женщины, от 18 до 90 лет, и пьют его не только по праздникам, выходным дням, а так, на обед, во время ужина приятно пропустить стакан-другой. Женщины, единственное, предпочитают белые сухие вина, а мужчины - сухие красные", - заключил собеседник агентства.
Бутылки с вином - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Россия на две трети обеспечена собственным вином, рассказал эксперт
28 апреля, 01:28
 
РоссияИталияВитторио ТоррембиниЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала