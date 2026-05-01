Во Франции тысячи людей устроили рейв-вечеринку на военном полигоне - РИА Новости, 01.05.2026
15:13 01.05.2026 (обновлено: 15:35 01.05.2026)
Во Франции тысячи людей устроили рейв-вечеринку на военном полигоне

AFP: тысячи человек устроили рейв-вечеринку на военном полигоне около Буржа

© Фото : соцсети
Рейв-вечеринка на полигоне около французского города Бурж - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© Фото : соцсети
Рейв-вечеринка на полигоне около французского города Бурж
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тысячи человек собрались на рейв-вечеринку на военном полигоне около французского города Бурж.
  • На территории могут находиться неразорвавшиеся снаряды.
  • Организаторы сообщили, что на мероприятие планируют приехать 30 тысяч человек
ПАРИЖ, 1 мая – РИА Новости. Тысячи человек собрались на военном полигоне около французского города Бурж для проведения рейв-вечеринки, на этой территории могут находиться неразорвавшиеся снаряды, сообщило в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.
"Тысячи человек собрались в пятницу утром около Буржа на свободную рейв-вечеринку на военной территории, которая стала "очень опасной" из-за возможного присутствия неразорвавшихся снарядов", - говорится в материале.
По состоянию на 9 утра по местному времени (10.00 мск), власти насчитали на месте 2,3 тысячи автомобилей, что позволило определить примерную численность собравшихся людей – восемь тысяч человек, передает Франс Пресс. Все они съехались на военный полигон, которым заведует Генеральная дирекция по вооружениям (DGA), сообщает агентство. Организаторы вечеринки сообщили властям, что в общей сложности туда планируют приехать 30 тысяч человек.
