Во Франции тысячи людей устроили рейв-вечеринку на военном полигоне

ПАРИЖ, 1 мая – РИА Новости. Тысячи человек собрались на военном полигоне около французского города Бурж для проведения рейв-вечеринки, на этой территории могут находиться неразорвавшиеся снаряды, сообщило в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

"Тысячи человек собрались в пятницу утром около Буржа на свободную рейв-вечеринку на военной территории, которая стала "очень опасной" из-за возможного присутствия неразорвавшихся снарядов", - говорится в материале.

По состоянию на 9 утра по местному времени (10.00 мск), власти насчитали на месте 2,3 тысячи автомобилей, что позволило определить примерную численность собравшихся людей – восемь тысяч человек, передает Франс Пресс. Все они съехались на военный полигон, которым заведует Генеральная дирекция по вооружениям (DGA), сообщает агентство. Организаторы вечеринки сообщили властям, что в общей сложности туда планируют приехать 30 тысяч человек.