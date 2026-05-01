ЭСК признала верным пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Краснодаром"

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что главный арбитр Артем Чистяков правильно назначил пенальти в ворота московского "Спартака" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", сообщается на сайте организации.

"Краснодар" 23 апреля на выезде выиграл у "Спартака" со счетом 2:1. В добавленное к первому тайму время Эдуард Сперцян реализовал пенальти, назначенный после попадания мяча в руку полузащитнику "красно-белых" Наилю Умярову. ЭСК РФС единогласно одобрил решение арбитра.

"Контакт мяча с рукой Наиля Умярова является наказуемым. Умяров в момент касания руки и мяча уже не находился в единоборстве с соперником. Он стоял на газоне, его рука оставалась неестественно вытянута от тела, увеличивая его площадь. Контакт мяча произошел с наказуемой частью руки", - говорится в заявлении.