На Украине задержали мужчину, устроившего стрельбу в Киеве
18:13 01.05.2026 (обновлено: 18:22 01.05.2026)
На Украине задержали мужчину, устроившего стрельбу в Киеве

В Киеве задержали устроившего стрельбу в Святошинском районе мужчину

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Святошинском районе Киева произошла стрельба.
  • Полиция Киева задержала 46-летнего мужчину.
  • Заведено уголовное дело по статье "Хулиганство", предусматривающей до семи лет лишения свободы.
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Полиция Киева сообщила, что задержала мужчину, устроившего стрельбу в Святошинском районе, заведено уголовное дело.
Киевская полиция ранее в пятницу сообщала, что неизвестный устроил стрельбу в Святошинском районе Киева, в городе была введена специальная операция.
"Полиция Киева задержала водителя, совершившего стрельбу в Святошинском районе. Оперативники разыскали и задержали фигуранта в одном из поселков Киевской области. Им оказался 46-летний житель Киевской области. Во время обыска его автомобиля оружия не обнаружено", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
По данному факту заведено уголовное дело по статье "Хулиганство", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
