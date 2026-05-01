На Украине задержали мужчину, устроившего стрельбу в Киеве

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Полиция Киева сообщила, что задержала мужчину, устроившего стрельбу в Святошинском районе, заведено уголовное дело.
Киевская полиция ранее в пятницу сообщала, что неизвестный устроил стрельбу в Святошинском районе Киева, в городе была введена специальная операция.
"Полиция Киева задержала водителя, совершившего стрельбу в Святошинском районе. Оперативники разыскали и задержали фигуранта в одном из поселков Киевской области. Им оказался 46-летний житель Киевской области. Во время обыска его автомобиля оружия не обнаружено", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
По данному факту заведено уголовное дело по статье "Хулиганство", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.