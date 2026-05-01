В Киеве неизвестный устроил стрельбу

- В Святошинском районе Киева неизвестный мужчина на автомобиле Volkswagen Caddy устроил стрельбу
- Полиция проводит специальную операцию по поиску водителя, пострадавших нет.
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Неизвестный устроил стрельбу в Святошинском районе Киева, в городе введена специальная операция, сообщает в пятницу городская полиция.
"Около 14.30 (совпадает с мск – ред.) в Святошинское управление полиции поступило сообщение о том, что по улице Мрии неизвестный мужчина на автомобиле Volkswagen Caddy произвел несколько выстрелов. Сейчас все наряды полиции Киева ориентированы на поиски водителя. Введена специальная полицейская операция", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
По предварительной информации пострадавших в результате стрельбы нет.
