Миндич и Умеров планировали "свести Трампа с ума", сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тимур Миндич предлагал назначить Светлану Гринчук послом Украины в США, чтобы "свести Трампа с ума", сообщили СМИ.
- Этот план обсуждался с Умеровым. На должность посла рассматривали кандидатуры Галущенко, Шмыгаля и Стефанишиной.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Фигурант громкого дела о коррупции в энергетике на Украине Тимур Миндич в разговорах с экс-министром обороны Рустемом Умеровым предлагал экс-министра энергетики Светлану Гринчук на должность посла Украины в США, чтобы "свести Трампа с ума", сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Миндич обсуждает с (бывшим - ред.) министром обороны Умеровым кандидатов на отправку послом в США, среди них называют (бывшего министра юстиции Германа - ред.) Галущенко и бывшего министра энергетики Светлану Гринчук ... "она бы Трампа свела с ума" ... Упоминаются также Умеров, (министр энергетики Украины Денис - ред.) Шмыгаль и (вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга - ред.) Стефанишина, но наибольшие шансы ... отдавались Гринчук - "для деда", — говорится в записи, опубликованной в Telegram-канале издания со ссылкой на обнародование фрагментов пленок Миндича депутатом Рады Алексеем Гончаренко*.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко * 23 ноября сообщал, что НАБУ подготовило обвинение Умерову в хищении. Позже НАБУ сообщило, что допросило секретаря СНБО по скандальному делу о коррупции, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Зеленского Миндич. После отставки главы офиса Зеленского Ермака 28 ноября Умеров был назначен новым главой переговорной группы от Украины по вопросу мирного урегулирования, что вызвало шквал критики. Многие посчитали, что Зеленский таким образом решил обезопасить Умерова от обвинений по делу о коррупции.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России