Миндич и Умеров планировали "свести Трампа с ума", сообщили СМИ

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Фигурант громкого дела о коррупции в энергетике на Украине Тимур Миндич в разговорах с экс-министром обороны Рустемом Умеровым предлагал экс-министра энергетики Светлану Гринчук на должность посла Украины в США, чтобы "свести Трампа с ума", сообщило украинское издание "Страна.ua".

НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.



