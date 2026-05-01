В Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки беспилотников.

СОЧИ, 1 мая - РИА Новости. Угроза атаки беспилотников объявлена в Сочи и Сириусе, сообщили глава Сочи Андрей Прошунин и глава федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин.
«
"На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - написал Прошунин в своем Telegram-канале.
Как передает корреспондент РИА Новости, в Сочи работают сирены системы оповещения.
"Уважаемые жители и гости федеральной территории "Сириус"! Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте", - написал Плишкин в своем Telegram-канале.
