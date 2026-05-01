Как шесть соток стали стандартом для дачного участка в России

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Дачники в России живут на "шести сотках", не задумываясь, откуда взялся этот стандарт. Оказывается, это не произвол чиновников, а результат тщательного научного расчета.

Почему именно такой размер площади дачного участка?

История точных расчетов

После революции советский ученый-овощевод Виталий Эдельштейн работал профессором кафедры садоводства Московского сельскохозяйственного института. Позже он возглавлял работу Всероссийского научно-исследовательского института овощеводства.

В годы, когда страна отчаянно боролась с голодом — особенно в 1930-х и после войны, — Эдельштейн взялся за поиск ответа на вопрос, который казался простым: сколько земли нужно среднестатистической семье, чтобы прокормить себя сельскохозяйственной продукцией.

В 1944 году, когда война еще не закончилась, Эдельштейн выпустил книгу "Индивидуальный огород". Он определил, что для обеспечения годовой нормы потребления овощей на одного человека (500,7 килограмма) требуется ровно 124,5 квадратных метра земли.

Затем ученый применил коэффициент семейности — в среднем в советской семье было 3,9-4,3 человека. Добавил площадь для фруктовых деревьев, учел потери урожая и практические нужды. И получил магическое число: 600 квадратных метров, то есть шесть соток.

Как это работало на практике

После войны, когда страна залечивала раны и боролась с разрухой, власти начали активно раздавать земельные участки рабочим и служащим. Приоритет отдавался семьям погибших воинов и инвалидам войны — они получали возможность кормиться собственным трудом. Но были и четкие правила, которые соблюдались железно: если у человека уже был собственный приусадебный участок, дополнительной земли он не получал.

Земля выделялась из свободных территорий вокруг поселков и городов, а также из пустующих земель предприятий и учреждений. Размер участков сознательно не превышал шести соток — государство боялось спекуляции и частной торговли. Помидоры, картошка, капуста предназначались для семьи, а не для продажи на рынке.