Активистка: итальянцы в шоке от историй о трагедии в Одессе в 2014 году - РИА Новости, 01.05.2026
16:27 01.05.2026 (обновлено: 16:31 01.05.2026)
© РИА Новости / Александр Полищук
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе
РИМ, 1 мая - РИА Новости. Участница событий мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, активистка одесского "антимайдана" Ольга Игнатьева, проживающая в Италии, рассказала РИА Новости, что у итальянцев от историй об этой трагедии волосы встают дыбом.
"Когда я об этом рассказываю итальянцам на встречах, на мероприятиях, показываю фотографии, у них волосы дыбом становятся. А ведь есть еще и видео, которые, да, их попытались удалить, но многие, в частности и я, сохранили. Там ужасно", - рассказала собеседница агентства.
Также Игнатьева считает ужасным то, что после трагедии "вся Европа, весь мир проглотили, промолчали".
В Одессе 2 мая 2014 года после государственного переворота на Украине сторонники "евромайдана" и националисты напали на противников новой власти, выступавших с пророссийских позиций. После разгрома палаточного лагеря "антимайдана" на Куликовом поле его участники укрылись в Доме профсоюзов, который затем был подожжен. В результате трагедии, как сообщалось, погибли 48 человек, более 250 пострадали.
