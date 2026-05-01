Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
12:36 01.05.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"

ВСУ за неделю потеряли более 2045 боевиков в зоне действия "Центра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение ряду бригад ВСУ.
  • Противник за неделю потерял более 2045 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 60 автомобилей, 13 артиллерийских орудий и семь станций радиоэлектронной борьбы.
  • Подразделениями группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новоалександровка Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение ряду бригад ВСУ, противник за неделю потерял более 2045 боевиков, 18 боевых бронированных машин, 60 автомобилей и 13 артиллерийских орудий, сообщило Минобороны РФ.
Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, двух бригад беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и семи бригад нацгвардии, отмечается в сводке.
"Всего на данном направлении противник потерял свыше 2045 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 60 автомобилей, 13 артиллерийских орудий и семь станций радиоэлектронной борьбы", - сообщило российское ведомство.
Кроме того, на прошедшей неделе подразделениями группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новоалександровка Донецкой Народной Республики.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
