09:55 01.05.2026 (обновлено: 14:08 01.05.2026)
Царукян узнал дату схватки с Тони Фергюсоном

Царукян встретится с бывшим временным чемпионом UFC Тони Фергюсоном

  • Российский боец Арман Царукян встретится с американцем Тони Фергюсоном на турнире Real American Freestyle (RAF).
  • Поединок между Царукяном и Фергюсоном пройдет 13 июня в Сент-Луисе.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российский боец армянского происхождения Арман Царукян встретится с бывшим временным чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американцем Тони Фергюсоном на турнире по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF), сообщается на странице организации в соцсети X.
Поединок пройдет 13 июня в Сент-Луисе. Эта схватка может стать для 29-летнего Царукяна шестой в рамках промоушена.
В смешанных единоборствах Царукян выиграл 23 боя и проиграл три. Он занимает второе место в рейтинге легкого веса UFC.
Фергюсону 42 года, он объявил о завершении карьеры в 2024 году после рекордной для UFC серии из восьми поражений подряд. В 2017 году он становился временным чемпионом организации. На его счету 26 побед и 11 поражений.
Российский боец UFC Арман Царукян - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Царукян досрочно победил Мокаева на турнире Hype Fighting в Бразилии
12 марта, 08:21
 
