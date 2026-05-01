"Это ошеломило". В США забили тревогу после неожиданного решения Трампа
11:40 01.05.2026 (обновлено: 11:55 01.05.2026)
"Это ошеломило". В США забили тревогу после неожиданного решения Трампа

Politico: Пентагон удивили слова Трампа о выводе войск из Германии

© REUTERS / Evan Vucci — Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пентагоне пришли в замешательство после заявления Трампа о возможном выводе войск из Германии.
  • Чиновники не могут понять, действительно ли президент намерен выполнить свои угрозы.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Пентагоне пришли в замешательство после слов президента США Дональда Трампа о возможном выводе войск из Германии, сообщает Politico со ссылкой на источники.
"Заявление Трампа в среду о том, что он рассматривает возможность вывода части американских войск из ФРГ, ошеломило представителей Министерства войны. Они пытались понять, действительно ли президент серьезно настроен на то, чтобы на этот раз выполнить свои угрозы", — говорится в статье.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Сейчас в Германии находятся приблизительно 38 тысяч американских военнослужащих.
Во вторник глава Белого дома подверг критике канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который признал, что Запад недооценил Иран, а США рискуют надолго увязнуть в ближневосточном конфликте.
В последнее время Трамп неоднократно заявлял, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Тегерана. Американский президент назвал реакцию союзников на соответствующий запрос "несмываемым пятном" и подчеркнул, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи стран блока, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.
В миреГерманияСШАИранФридрих МерцPoliticoНАТОМинистерство обороны СШАДональд Трамп
 
 
