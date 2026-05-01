"Это ошеломило". В США забили тревогу после неожиданного решения Трампа

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Пентагоне пришли в замешательство после слов президента США Дональда Трампа о возможном выводе войск из Германии, сообщает Politico со ссылкой на источники.
Сейчас в Германии находятся приблизительно 38 тысяч американских военнослужащих.
Во вторник глава Белого дома подверг критике канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который признал, что Запад недооценил Иран, а США рискуют надолго увязнуть в ближневосточном конфликте.
В последнее время Трамп неоднократно заявлял, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Тегерана. Американский президент назвал реакцию союзников на соответствующий запрос "несмываемым пятном" и подчеркнул, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи стран блока, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.