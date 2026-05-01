Жителя Калужской области задержали за призывы к терроризму

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Калужской области задержан за призывы к насилию в отношении российских органов государственной власти и военных.

Мужчина публиковал сообщения с незаконным содержимым в одном из мессенджеров

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Житель Калужской области задержан за призывы в интернете к насилию в отношении российских органов государственной власти и военных, сообщило УФСБ по региону.

"Установлено, что фигурант с использованием одного из мессенджеров опубликовал сообщения с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении представителей органов государственной власти и Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

У мужчины обнаружены и изъяты средства связи, с помощью которых он публиковал информацию террористического и экстремистского характера.