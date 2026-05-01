Жителя Калужской области задержали за призывы к терроризму

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Житель Калужской области задержан за призывы в интернете к насилию в отношении российских органов государственной власти и военных, сообщило УФСБ по региону.
Сообщается, что УФСБ России по Калужской области задержало жителя региона, являющегося сторонником антироссийской идеологии.
"Установлено, что фигурант с использованием одного из мессенджеров опубликовал сообщения с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении представителей органов государственной власти и Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
У мужчины обнаружены и изъяты средства связи, с помощью которых он публиковал информацию террористического и экстремистского характера.
"В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Расследование уголовного дела продолжается", - информирует ведомство.