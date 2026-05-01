Жителя Калужской области задержали за призывы к терроризму - РИА Новости, 01.05.2026
11:34 01.05.2026
Жителя Калужской области задержали за призывы к терроризму

Жителя Калужской области задержали за призывы к терроризму в интернете

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
  • Житель Калужской области задержан за призывы к насилию в отношении российских органов государственной власти и военных.
  • Мужчина публиковал сообщения с незаконным содержимым в одном из мессенджеров
  • В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Житель Калужской области задержан за призывы в интернете к насилию в отношении российских органов государственной власти и военных, сообщило УФСБ по региону.
Сообщается, что УФСБ России по Калужской области задержало жителя региона, являющегося сторонником антироссийской идеологии.
"Установлено, что фигурант с использованием одного из мессенджеров опубликовал сообщения с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении представителей органов государственной власти и Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
У мужчины обнаружены и изъяты средства связи, с помощью которых он публиковал информацию террористического и экстремистского характера.
"В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Расследование уголовного дела продолжается", - информирует ведомство.
