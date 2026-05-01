Абраамян и Кацман защитили титул чемпионов России по настольному теннису

- Элизабет Абраамян и Лев Кацман стали победителями чемпионата России по настольному теннису в миксте.
- В финале они со счетом 3-2 победили Марию Тайлакову и Владимира Сидоренко.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Элизабет Абраамян и Лев Кацман стали победителями чемпионата России по настольному теннису в Москве в миксте, защитив прошлогодний титул.
В финале Кацман и Абраамян со счетом 3-2 нанесли поражение Марии Тайлаковой и Владимиру Сидоренко.
Третье место разделили Екатерина Зиронова/Лев Волин и Светлана Кудряшова/Данила Травин.