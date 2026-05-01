03:08 01.05.2026
Индонезийка развенчала стереотип о "холодных русских"

Повседневная жизнь в Москве. Архивное фото
  • Индонезийка Фидья Читра Прамести обучается в магистратуре Высшей школы экономики в Москве.
  • Она заявила, что стереотип о «холодных русских» не имеет ничего общего с реальностью.
  • Прамести уверена, что Россия может стать перспективным направлением для индонезийцев, заинтересованных в качественном образовании и международной карьере.
ДЖАКАРТА, 1 мая — РИА Новости. Индонезийка Фидья Читра Прамести, обучающаяся в магистратуре Высшей школы экономики в Москве, заявила РИА Новости, что распространяемый Западом стереотип о "холодных русских" не имеет ничего общего с реальностью.
"До приезда я часто сталкивалась с медийными нарративами о том, что креативность и стартап-культура существуют в основном в таких странах, как США, тогда как россиян нередко представляют как людей, занятых более строгой или монотонной работой. В реальности работа в Москве открыла для меня очень динамичную среду: мои коллеги оказались невероятно креативными, открытыми к сотрудничеству и совершенно не похожими на стереотип о "холодных" русских — напротив, это очень теплые и приятные люди", — рассказала она агентству.
Прамести также выразила уверенность, что Россия может стать перспективным направлением для индонезийцев, заинтересованных в качественном образовании и международной карьере.
