17:42 01.05.2026
СМИ: США потребовали от Ирана не вывозить уран на время переговоров

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканские флаги перед Белым домом в Вашингтоне
Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США потребовали от Ирана не вывозить обогащенный уран с подвергшихся бомбардировкам ядерных объектов на время продолжения переговоров.
  • Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о планах Вашингтона совместно с Ираном извлечь обогащенный уран на территории исламской республики для его последующей транспортировки в Америку.
ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. США якобы потребовали от Ирана не пытаться вывозить обогащенный уран с подвергшихся бомбардировкам ядерных объектов на время продолжения переговоров, утверждает журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
При этом еще несколько недель назад президент США Дональд Трамп заявил о планах Вашингтона совместно с Ираном извлечь обогащенный уран на территории исламской республики для его последующей транспортировки в Америку.
"(Вашингтон требует - ред), чтобы Иран обязался не пытаться вывозить обогащенный уран со своих подвергшихся бомбардировкам ядерных объектов и не возобновлять какую-либо деятельность на этих объектах до тех пор, пока продолжаются переговоры", - указал Равид в Х.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Панорама Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Иран передал Пакистану текст нового плана по урегулированию конфликта с США
Вчера, 16:20
 
