На расширение американского ВПК уйдут годы, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ На расширение производства военной продукции американским ВПК уйдут годы.

Администрация США пока не заручилась одобрением конгресса в части финансирования анонсированных закупок, при этом запасы вооружений США серьезно сократились.

Производители не торопятся расширять производство до тех пор, пока Пентагон не заручится финансированием.

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. На расширение американским ВПК производства военной продукции, о масштабных заказах которой последнее время объявляют власти США, уйдут годы, при этом подрядчики предпочитают дождаться гарантий бюджетного финансирования, пишет в пятницу газета New York Times

"При том что американская оборонная индустрия заявила об амбициозных планах производить больше критически важных боеприпасов и ракет-перехватчиков, большая часть расширенного производства не войдет в строй несколько лет", - говорится в материале.

Авторы обращают внимание на то, что администрация США пока не заручилась одобрением конгресса в части финансирования анонсированных закупок. В то же время запасы вооружений США серьезно сократились из-за передачи его Украине и активного использования в ходе военной операции против Ирана . На фоне этого Пентагон вынужден изымать для своих целей оружие, произведенное по контрактам для иностранных покупателей.

Между тем Белый дом выкатил заявку на рекордный оборонный бюджет 1,5 триллиона долларов.

"С учетом нехватки боеприпасов у Пентагона большим вопросом на этой неделе было то, как (министр войны Пит) Хегсет будет вести себя с законодателями в конгрессе, которые должны рассматривать его бюджетную заявку", - говорится в статье.

Хегсет на этой неделе принял участие в слушаниях в обеих палатах парламента. Газета отмечает, что там он выступил с заявлением, что конгресс сейчас в войне против Ирана мешает Пентагону больше, чем сам Иран. Источники издания в оборонном ведомстве впоследствии признали, что слушания прошли в невыгодном для министерства ключе.

На фоне этих сообщений сами производители пока не торопятся расширять производство.