Рейтинг@Mail.ru
На расширение американского ВПК уйдут годы, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 01.05.2026 (обновлено: 14:47 01.05.2026)
NYT: у США уйдут годы на заявленное расширение мощностей ВПК

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На расширение производства военной продукции американским ВПК уйдут годы.
  • Администрация США пока не заручилась одобрением конгресса в части финансирования анонсированных закупок, при этом запасы вооружений США серьезно сократились.
  • Производители не торопятся расширять производство до тех пор, пока Пентагон не заручится финансированием.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. На расширение американским ВПК производства военной продукции, о масштабных заказах которой последнее время объявляют власти США, уйдут годы, при этом подрядчики предпочитают дождаться гарантий бюджетного финансирования, пишет в пятницу газета New York Times.
"При том что американская оборонная индустрия заявила об амбициозных планах производить больше критически важных боеприпасов и ракет-перехватчиков, большая часть расширенного производства не войдет в строй несколько лет", - говорится в материале.
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet во время военной операции США против Ирана - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
СМИ: конфликт с Ираном обнажил зависимость американского ВПК от вольфрама
3 апреля, 10:54
Авторы обращают внимание на то, что администрация США пока не заручилась одобрением конгресса в части финансирования анонсированных закупок. В то же время запасы вооружений США серьезно сократились из-за передачи его Украине и активного использования в ходе военной операции против Ирана. На фоне этого Пентагон вынужден изымать для своих целей оружие, произведенное по контрактам для иностранных покупателей.
Между тем Белый дом выкатил заявку на рекордный оборонный бюджет 1,5 триллиона долларов.
"С учетом нехватки боеприпасов у Пентагона большим вопросом на этой неделе было то, как (министр войны Пит) Хегсет будет вести себя с законодателями в конгрессе, которые должны рассматривать его бюджетную заявку", - говорится в статье.
Хегсет на этой неделе принял участие в слушаниях в обеих палатах парламента. Газета отмечает, что там он выступил с заявлением, что конгресс сейчас в войне против Ирана мешает Пентагону больше, чем сам Иран. Источники издания в оборонном ведомстве впоследствии признали, что слушания прошли в невыгодном для министерства ключе.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Союзники США опасаются нехватки вооружений, пишет Politico
8 марта, 13:26
На фоне этих сообщений сами производители пока не торопятся расширять производство.
"Как сообщили несколько участников состоявшейся на прошлой неделе телефонной конференции Lockheed Martin о результатах ее финансовой деятельности, представители компании дали понять, что оборонный подрядчик прежде, чем расширять производство, будет ждать, пока Пентагон не заручится финансированием", - пишет газета.
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Пентагон не закладывал средств на помощь Украине в бюджете на 2027 год
30 апреля, 19:57
 
В миреСШАИранУкраинаМинистерство обороны СШАLockheed Martin
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала