Обвиняемого в нападении на дом главы OpenAI доставят в суд 1 мая

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Дэниел Морено-Гама, обвиняемый в нападении на дом главы OpenAI Сэма Альтмана, будет доставлен в федеральный суд Сан-Франциско 1 мая, выяснило РИА Новости, изучив судебные приказы по его делу.