Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемого в нападении на дом главы OpenAI доставят в суд 1 мая
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:11 01.05.2026
Обвиняемого в нападении на дом главы OpenAI доставят в суд 1 мая

Бросившего "коктейль Молотова" в дом главы OpenAI доставят в суд США 1 мая

Сотрудники правоохранительных органов США в Сан-Хосе, Калифорния. Архивное фото
Сотрудники правоохранительных органов США в Сан-Хосе, Калифорния. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дэниел Морено-Гама, обвиняемый в нападении на дом главы OpenAI Сэма Альтмана, будет доставлен в федеральный суд Сан-Франциско 1 мая.
  • Морено-Гаме грозят три пожизненных срока и свыше 25 лет по делу штата Калифорния, а по федеральному делу — до 30 лет лишения свободы.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Дэниел Морено-Гама, обвиняемый в нападении на дом главы OpenAI Сэма Альтмана, будет доставлен в федеральный суд Сан-Франциско 1 мая, выяснило РИА Новости, изучив судебные приказы по его делу.
РИА Новости сообщало, что по делу штата Калифорния Морено-Гаме грозят три пожизненных срока и свыше 25 лет по остальным статьям, по федеральному делу - до 30 лет лишения свободы.
Слушание по федеральному делу назначено на 11.00 по местному времени в зале суда E федерального здания суда на Голден-Гейт-авеню. Морено-Гама содержится в тюрьме округа Сан-Франциско, откуда его обязаны доставить маршалы США, выяснило агентство.
В ночь на 10 апреля 2026 года Морено-Гама приехал из Техаса в Сан-Франциско, бросил коктейль Молотова в дом Альтмана, после чего направился к штаб-квартире OpenAI, где разбил стеклянные двери и заявил охране, что пришел сжечь здание и убить всех внутри. При задержании у него изъяли зажигательные устройства, канистру с керосином и антиИИ-манифест с именами и адресами руководителей технологических компаний.
ПроисшествияСан-ФранцискоКалифорнияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала