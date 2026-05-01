Рейтинг@Mail.ru
Синнер впервые в карьере вышел в финал "Мастерса" в Мадриде
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
18:56 01.05.2026 (обновлено: 19:04 01.05.2026)
Синнер впервые в карьере вышел в финал "Мастерса" в Мадриде

Синнер впервые в карьере вышел в финал теннисного "Мастерса" в Мадриде

© Соцсети спортсменаЯнник Синнер
Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© Соцсети спортсмена
Янник Синнер. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер впервые в карьере вышел в финал теннисного турнира серии "Мастерс" в Мадриде.
  • Он вышел в финал на пятом "Мастерсе" подряд и стал четвертым теннисистом в истории, который доходил до финального матча на всех девяти "Мастерсах".
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер впервые в карьере вышел в финал теннисного турнира серии "Мастерс" в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
В полуфинальном матче посеянный под первым номером Синнер обыграл француза Артура Фиса (25-й номер посева) со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.
Синнер вышел в финал на пятом "Мастерсе" подряд. Ему впервые удалось это сделать в Мадриде. Итальянец стал четвертым теннисистом в истории, который доходил до финального матча на всех девяти "Мастерсах".
Следующий соперник Синнера определится в матче Александр Блокс (Бельгия) - Александр Зверев (Германия, 2).
ТеннисСпортАлександр ЗверевЯнник Синнер
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Металлург Мг
    4
    1
  • Теннис
    Завершен
    Л. ЗигемундВ. Звонарева
    М. АндрееваД. Шнайдер
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Спартак Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Мальорка
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Лечче
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала