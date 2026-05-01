Синнер впервые в карьере вышел в финал "Мастерса" в Мадриде

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер впервые в карьере вышел в финал теннисного турнира серии "Мастерс" в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
В полуфинальном матче посеянный под первым номером Синнер обыграл француза Артура Фиса (25-й номер посева) со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.
Синнер вышел в финал на пятом "Мастерсе" подряд. Ему впервые удалось это сделать в Мадриде. Итальянец стал четвертым теннисистом в истории, который доходил до финального матча на всех девяти "Мастерсах".
Мирра Андреева вышла в финал крупного турнира в Мадриде
