European Aquatics потребовала отсрочить допуск россиян с флагом и гимном

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) запросила отсрочку вступления в силу решения Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях с флагом и гимном, сообщается на сайте организации.
World Aquatics 13 апреля объявила о снятии ограничений со взрослых спортсменов, имеющих российское и белорусское спортивное гражданство. На недавних соревнованиях российские ватерполисты и синхронисты выступали с национальной символикой.
В своем запросе бюро European Aquatics сообщило, что полное возвращение спортсменов из России и Белоруссии "не должно вводиться в действие со стороны European Aquatics до 1 сентября 2026 года".
"До этой даты спортсмены и команды из России и Белоруссии, которые были допущены в соответствии с существующими критериями отбора, смогут продолжать участвовать в соревнованиях European Aquatics исключительно в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN)", - говорится в заявлении.
С 31 июля по 16 августа в Париже состоится чемпионат Европы по водным видам спорта, который проводится под эгидой European Aquatics.
