Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 01.05.2026 (обновлено: 18:10 01.05.2026)
European Aquatics потребовала отсрочить допуск россиян с флагом и гимном

© РИА Новости / Александр Вильф | Ватерполисты сборной России
Ватерполисты сборной России. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • European Aquatics запросила отсрочку вступления в силу решения о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях с флагом и гимном.
  • Федерация заявила, что полное возвращение спортсменов из России и Белоруссии не должно вводиться в действие со стороны European Aquatics до 1 сентября 2026 года.
  • До этого срока спортсмены и команды из России и Белоруссии смогут участвовать в соревнованиях European Aquatics исключительно в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN).
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) запросила отсрочку вступления в силу решения Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях с флагом и гимном, сообщается на сайте организации.
World Aquatics 13 апреля объявила о снятии ограничений со взрослых спортсменов, имеющих российское и белорусское спортивное гражданство. На недавних соревнованиях российские ватерполисты и синхронисты выступали с национальной символикой.
В своем запросе бюро European Aquatics сообщило, что полное возвращение спортсменов из России и Белоруссии "не должно вводиться в действие со стороны European Aquatics до 1 сентября 2026 года".
"До этой даты спортсмены и команды из России и Белоруссии, которые были допущены в соответствии с существующими критериями отбора, смогут продолжать участвовать в соревнованиях European Aquatics исключительно в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN)", - говорится в заявлении.
С 31 июля по 16 августа в Париже состоится чемпионат Европы по водным видам спорта, который проводится под эгидой European Aquatics.
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Металлург Мг
    4
    1
  • Теннис
    Завершен
    Л. ЗигемундВ. Звонарева
    М. АндрееваД. Шнайдер
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Спартак Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Мальорка
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Лечче
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала