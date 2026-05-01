European Aquatics потребовала отсрочить допуск россиян с флагом и гимном

European Aquatics запросила отсрочку вступления в силу решения о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях с флагом и гимном.

Федерация заявила, что полное возвращение спортсменов из России и Белоруссии не должно вводиться в действие со стороны European Aquatics до 1 сентября 2026 года.

До этого срока спортсмены и команды из России и Белоруссии смогут участвовать в соревнованиях European Aquatics исключительно в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN).

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) запросила отсрочку вступления в силу решения Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях с флагом и гимном, сообщается на сайте организации.

World Aquatics 13 апреля объявила о снятии ограничений со взрослых спортсменов, имеющих российское и белорусское спортивное гражданство. На недавних соревнованиях российские ватерполисты и синхронисты выступали с национальной символикой.

В своем запросе бюро European Aquatics сообщило, что полное возвращение спортсменов из России и Белоруссии "не должно вводиться в действие со стороны European Aquatics до 1 сентября 2026 года".

"До этой даты спортсмены и команды из России и Белоруссии, которые были допущены в соответствии с существующими критериями отбора, смогут продолжать участвовать в соревнованиях European Aquatics исключительно в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN)", - говорится в заявлении.