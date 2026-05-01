Россия примет десять стартов в рамках предстоящих летних Игр ШОС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия примет 10 стартов по 10 видам спорта в рамках летних Игр ШОС.
- На совещании в Чолпон-Ате утвердили рабочую группу по спорту, которая будет координировать спортивную деятельность ШОС.
- Дегтярев отметил поддержку идеи создания единого календарного плана ШОС по аналогии с российским ЕКП.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Россия примет 10 стартов по 10 видам спорта в рамках летних Игр Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
"На совещании мы утвердили рабочую группу по спорту. Это - постоянно действующий орган, который будет координировать всю спортивную деятельность. Готов и регламент о проведении Игр ШОС. Соревнования будут проходить весь год в разных странах. Россия примет 10 стартов по 10 видам спорта. Также мы условились, что наши команды примут участие в Играх кочевников. Они пройдут здесь же, в Киргизии, в конце лета. Мы готовим команду России: больше 250 человек приедет на Игры", - написал Дегтярев в Telegram-канале.
"Киргизская сторона выдвинула предложение создать единый календарный план ШОС по аналогии с нашим российским ЕКП. Мы эту идею поддержали, чтобы был единый календарь со всеми странами. Сотрудничество со странами Глобального Юга дает свои плоды. Коллеги нас поддерживают при голосованиях в разных международных организациях. Все это спортивная дипломатия, которой мы занимаемся по поручению президента России Владимира Владимировича Путина", - заключил министр.