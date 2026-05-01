Россия примет десять стартов в рамках предстоящих летних Игр ШОС - РИА Новости Спорт, 01.05.2026
15:11 01.05.2026
Россия примет десять стартов в рамках предстоящих летних Игр ШОС

Дегтярев: Россия примет 10 стартов по 10 видам спорта в рамках Игр ШОС

Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия примет 10 стартов по 10 видам спорта в рамках летних Игр ШОС.
  • На совещании в Чолпон-Ате утвердили рабочую группу по спорту, которая будет координировать спортивную деятельность ШОС.
  • Дегтярев отметил поддержку идеи создания единого календарного плана ШОС по аналогии с российским ЕКП.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Россия примет 10 стартов по 10 видам спорта в рамках летних Игр Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
В пятницу в Чолпон-Ате (Киргизия) прошел саммит руководителей спортивных министерств и ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Ранее Дегтярев сообщал, что Игры ШОС 2026 года пройдут в России.
"На совещании мы утвердили рабочую группу по спорту. Это - постоянно действующий орган, который будет координировать всю спортивную деятельность. Готов и регламент о проведении Игр ШОС. Соревнования будут проходить весь год в разных странах. Россия примет 10 стартов по 10 видам спорта. Также мы условились, что наши команды примут участие в Играх кочевников. Они пройдут здесь же, в Киргизии, в конце лета. Мы готовим команду России: больше 250 человек приедет на Игры", - написал Дегтярев в Telegram-канале.
"Киргизская сторона выдвинула предложение создать единый календарный план ШОС по аналогии с нашим российским ЕКП. Мы эту идею поддержали, чтобы был единый календарь со всеми странами. Сотрудничество со странами Глобального Юга дает свои плоды. Коллеги нас поддерживают при голосованиях в разных международных организациях. Все это спортивная дипломатия, которой мы занимаемся по поручению президента России Владимира Владимировича Путина", - заключил министр.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Большунов рассказал о приглашениях на Олимпиаду в современном спорте
29 апреля, 17:41
 
