МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российские войска установили контроль над населенным пунктом Покаляное Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.

В Минобороны также сообщили, что средствами ПВО за неделю уничтожены 2628 беспилотников самолетного типа, силами черноморского флота уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ.

ВС РФ за неделю нанесли шесть ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины, ТЭК и ВСУ, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, ВСУ за неделю потеряли 8010 военнослужащих. Помимо этого, были уничтожены 435 единиц военной автомобильной техники, 75 танков и других бронированных машин, а также 52 орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ.

Итоги апреля

По подсчетам агентства, с 1 по 30 апреля под контроль Вооруженных сил России перешли 18 населенных пунктов - по шесть в Донецкой Народной Республике и Харьковской области, пять в Сумской области и одно в Запорожской области.

ПВО за апрель перехватила и уничтожила не менее 9372 украинских БПЛА над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

Успехи на передовой

Националисты из "элитной" 78-й десантно-штурмовой бригады ВСУ несут потери в боях за село Кондратовка в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Там добавили, что 17 националистов, включая майора, были ликвидированы при ударе по командному пункту 162-й бригады ВСУ в Сумской области.

Расчеты FPV-дронов 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" за неделю уничтожили более 20 антенн, станций связи и терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода БПС с позывным "Чиз".

Расчеты БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" в апреле уничтожили более 30 автомобилей и квадроциклов, а также свыше 25 роботизированных комплексов ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения корпуса с позывным "Карта".

Расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) группировки войск РФ "Север" выполнили 19 огневых задач и уничтожили четыре опорных пункта ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир роты 44-го армейского корпуса с позывным "Краб".

Восемнадцатилетний морпех на первой боевой задаче уничтожил беспилотник ВСУ Shark на добропольском направлении, сообщил РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты действующей в составе группировки войск "Центр" с позывным "Дрост".

Прорыв бойца Горина и поражение ВСУ

Младший сержант российских Вооруженных сил Александр Горин в ходе одного из эпизодов спецоперации первым вступил в стрелковый бой с противником и уничтожил несколько боевиков, сообщило Минобороны РФ.

Подразделение Горина выполняло боевую задачу по овладению вражескими позициями на одном из важных тактических направлений. Группа под его управлением, несмотря на ударные дроны и минометный огонь противника, зашла на позиции врага с фланга и приступила к их зачистке.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря самоотверженности и профессионализму Горина российская штурмовая группа овладела вражескими позициями и закрепилась на них.

Дроны-перехватчики и лазерное оружие включены в ПВО

Дроны-перехватчики и лазерные комплексы включены в состав дежурных сил по охране государственной границы России в воздушном пространстве, следует из постановления правительства РФ.

Согласно документу, обновлены правила применения оружия и боевой техники при выполнении задач противовоздушной обороны. В перечень дежурных сил теперь включены не только традиционные средства ПВО, но и новые виды вооружения.

Кроме того, в документе уточняется состав зенитных средств: к ним отнесены ракетно-артиллерийские, артиллерийские, зенитные пушечные и пулеметные комплексы.

Подлости ВСУ

Командование ВСУ применяет минометы для принуждения своих военнослужащих к выдвижению на позиции на добропольском направлении, сообщил РИА Новости заместитель командира роты группировки войск "Центр" с позывным "Касьян". По его словам, такая информация поступает от захваченных в плен бойцов противника.

Возгорание на территории морского терминала произошло в Туапсе из-за атаки БПЛА ВСУ, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Отступающие боевики ВСУ убивали мирных граждан на константиновском направлении, рассказал РИА Новости артиллерист танкового полка группировки войск "Южной" с позывным "Артист". По его словам, речь идет о фактах военных преступлений ВСУ, которые бойцы РФ наблюдали непосредственно на месте. Он добавил, что в укрытие с мирными жителями ВСУ была брошена граната.

Украинские солдаты из-за плохого снабжения продуктами питания и водой пили мочу на передовой, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Линник. По его словам, раз в четыре-пять дней им с дрона сбрасывали посылки с едой, которая состояла из пары бутылок воды и пары банок тушенки.

ВСУ 85 раз за прошедшие сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области, сбито 84 украинских беспилотника различного типа, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

ВСУ наемниками "затыкают дыры" на фронте

ВСУ вербуют наемников, чтобы заполнить пустоты на фронте, сообщил РИА Новости источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток.