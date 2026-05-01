Новобранец сбил беспилотник ВСУ Shark на первой боевой задаче

Боец прошел ускоренную подготовку и уже на первой боевой задаче в составе расчета успешно сбил дорогостоящий беспилотник.

ДОНЕЦК, 1 мая— РИА Новости. Восемнадцатилетний морпех на первой боевой задаче уничтожил беспилотник ВСУ Shark на добропольском направлении, сообщил РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты действующей в составе группировки войск "Центр" с позывным "Дрост".

По словам командира взвода 61-й гвардейской бригады морской пехоты, молодой боец недавно прибыл в подразделение и прошёл ускоренную подготовку.

"Боец, ему 18 лет, только пришёл, прошёл обучение — и уже в составе расчёта участвовал в уничтожении Shark, — отметил он.

Командир уточнил, что работа ведётся расчётом из нескольких человек.

"У нас всё строится на слаженной работе — в расчёте три человека. Этот расчёт с позывным "Перо" показал хороший результат уже в первые недели", — сказал "Дрост".

Он добавил, что подобные беспилотники являются дорогостоящими.

"Стоимость комплекса может достигать порядка 200 тысяч долларов, это серьёзная цель", — подчеркнул он.

По словам военнослужащего, эффективность работы расчётов позволяет успешно противодействовать беспилотной активности противника.