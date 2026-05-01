Бойцы "Севера" за неделю уничтожили 20 объектов связи ВСУ

БЕЛГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" за неделю уничтожили более 20 антенн, станций связи и терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода БПС с позывным "Чиз".

По его данным, при обнаружении антенн и станций военнослужащие проводят дополнительную разведку, после чего поражают как сами средства связи, так и генераторы их питания и личный состав подразделений связи противника. Он отметил, что уничтожение нескольких станций в одном районе приводит к дезорганизации управления.