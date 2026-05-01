Бойцы "Севера" за неделю уничтожили 20 объектов связи ВСУ

БЕЛГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" за неделю уничтожили более 20 антенн, станций связи и терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода БПС с позывным "Чиз".
По его данным, при обнаружении антенн и станций военнослужащие проводят дополнительную разведку, после чего поражают как сами средства связи, так и генераторы их питания и личный состав подразделений связи противника. Он отметил, что уничтожение нескольких станций в одном районе приводит к дезорганизации управления.
"Бойцы расчетов FPV-дронов подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 20 антенн, станций связи и терминалов Starlink боевиков ВСУ за прошедшую неделю в Харьковской области", - сказал "Чиз".
Командир добавил, что благодаря слаженной работе разведывательных и ударных беспилотников удается выявлять и уничтожать замаскированные узлы связи.
