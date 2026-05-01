БЕЛГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) группировки войск РФ "Север" выполнили 19 огневых задач и уничтожили четыре опорных пункта ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир роты 44-го армейского корпуса с позывным "Краб".

По его словам, после нанесения ударов по целям военные подняли в воздух беспилотники для контроля поражения. С высоты, отметил он, было зафиксировано уничтожение более 30 украинских боевиков. "Краб" подчеркнул, что личный состав отработал слаженно и результатами он доволен.