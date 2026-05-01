Российские военные уничтожили группу ВСУ, пытавшуюся прощупать оборону
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
07:15 01.05.2026
Российские военные уничтожили группу ВСУ, пытавшуюся прощупать оборону

Бойцы группировки "Север" уничтожили группу военных ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные группировки «Север» уничтожили группу украинских военных на сумском направлении.
  • Группа ВСУ пыталась вклиниться в оборону российских войск, но была обнаружена и уничтожена.
  • Огневое поражение было нанесено с помощью FPV-дронов и артиллерии.
КУРСК, 1 мая – РИА Новости. Военнослужащие группировки "Север" с помощью FPV-дронов и артиллерии уничтожили группу украинских военных, которые пытались вклиниться в оборону российских войск на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир роты беспилотных систем 810-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным "Топаз".
"Попытки противника предпринимаются ежедневно - он ищет места, где можно вклиниться, завести малые группы. Но на данном рубеже все контролируется. Не только подразделениями беспилотных систем, но и другими подразделениями опосредованно", – рассказал "Топаз".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Боец ВС России ворвался на позиции ВСУ и уничтожил несколько боевиков
Вчера, 00:04
По его словам, на всех рубежах стоят готовые нанести огневое поражение расчеты.
"Так получилось и с данной группой, которая пыталась зайти в составе семи человек - военнослужащих ВСУ. По этим плохим ребятам было нанесено огневое поражение при помощи FPV-дронов и артиллерии. Поставленная задача выполнена полностью. Противник уничтожен, прощупать нашу оборону не удалось", - рассказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
