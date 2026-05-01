Российские военные уничтожили группу ВСУ, пытавшуюся прощупать оборону

КУРСК, 1 мая – РИА Новости. Военнослужащие группировки "Север" с помощью FPV-дронов и артиллерии уничтожили группу украинских военных, которые пытались вклиниться в оборону российских войск на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир роты беспилотных систем 810-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным "Топаз".

"Попытки противника предпринимаются ежедневно - он ищет места, где можно вклиниться, завести малые группы. Но на данном рубеже все контролируется. Не только подразделениями беспилотных систем, но и другими подразделениями опосредованно", – рассказал "Топаз".

По его словам, на всех рубежах стоят готовые нанести огневое поражение расчеты.