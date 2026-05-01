ВС России уничтожили 17 националистов при ударе по командному пункту ВСУ

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Семнадцать националистов, включая майора, ликвидированы при ударе по командному пункту 162-й бригады ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в результате нашего огневого воздействия по командному пункту 162-й бригады ВСУ в районе Ахтырки (Сумская область – ред.) уничтожены заместитель командира батальона майор Белемец и находящиеся с ним младшие офицеры и сержанты - всего не менее 17 националистов", - рассказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18