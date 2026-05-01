Националисты из "элитной" бригады ВСУ понесли потери в боях за Кондратовку

Краткий пересказ от РИА ИИ Националисты из "элитной" 78-й десантно-штурмовой бригады ВСУ понесли потери в селе Кондратовка в Сумской области.

Стрелковые бои продолжаются и в Мирополье.

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Националисты из "элитной" бригады ВСУ понесли потери в стрелковых боях за село Кондратовка в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Для обороны <...> враг задействует наиболее мотивированных националистов из состава 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ ", — рассказал собеседник агентства.

О том, что украинские военные терпят существенные потери в этом населенном пункте, свидетельствуют сообщения их родственников. Также продолжаются бои в Мирополье, добавил он.