Рейтинг@Mail.ru
Артиллерист рассказал, как отступающие боевики ВСУ убивали мирных граждан
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:30 01.05.2026
Артиллерист рассказал, как отступающие боевики ВСУ убивали мирных граждан

РИА Новости: ВСУ убивали гражданских, отступая на Константиновском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа мобильной огневой группы в зоне СВО
Боевая работа мобильной огневой группы в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа мобильной огневой группы в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артиллерист 10-го гвардейского танкового полка «Южной» группировки войск РФ с позывным «Артист» рассказал о гибели мирных жителей от рук боевиков ВСУ при отступлении на константиновском направлении.
  • Среди погибших была обнаружена пожилая женщина.
  • В одном из случаев тела погибших были найдены в подвале, куда была брошена граната.
ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Артиллерист 10-го гвардейского танкового полка "Южной" группировки войск РФ с позывным "Артист" рассказал РИА Новости, что российские военнослужащие фиксировали гибель мирных жителей от рук боевиков ВСУ при отступлении на константиновском направлении.
По его словам, речь идет о фактах военных преступлений ВСУ, которые бойцы РФ наблюдали непосредственно на месте.
"При отступлении ВСУ убивали мирных, мы видели убитых мирных жителей, в том числе пожилую женщину", - отметил он.
Военнослужащий добавил, что в одном случае тела погибших были обнаружены в укрытии.
"В подвале находились несколько человек без признаков жизни", - рассказал "Артист".
По его словам, в укрытие с мирными жителями ВСУ была брошена граната.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала