Артиллерист рассказал, как отступающие боевики ВСУ убивали мирных граждан

ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Артиллерист 10-го гвардейского танкового полка "Южной" группировки войск РФ с позывным "Артист" рассказал РИА Новости, что российские военнослужащие фиксировали гибель мирных жителей от рук боевиков ВСУ при отступлении на константиновском направлении.

По его словам, речь идет о фактах военных преступлений ВСУ , которые бойцы РФ наблюдали непосредственно на месте.

"При отступлении ВСУ убивали мирных, мы видели убитых мирных жителей, в том числе пожилую женщину", - отметил он.

Военнослужащий добавил, что в одном случае тела погибших были обнаружены в укрытии.

"В подвале находились несколько человек без признаков жизни", - рассказал "Артист".