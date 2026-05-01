ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Артиллерист 10-го гвардейского танкового полка "Южной" группировки войск РФ с позывным "Артист" рассказал РИА Новости, что российские военнослужащие фиксировали гибель мирных жителей от рук боевиков ВСУ при отступлении на константиновском направлении.
"При отступлении ВСУ убивали мирных, мы видели убитых мирных жителей, в том числе пожилую женщину", - отметил он.
Военнослужащий добавил, что в одном случае тела погибших были обнаружены в укрытии.
"В подвале находились несколько человек без признаков жизни", - рассказал "Артист".
По его словам, в укрытие с мирными жителями ВСУ была брошена граната.
22 июня 2022, 17:18