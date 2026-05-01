Боец ВС России ворвался на позиции ВСУ и уничтожил несколько боевиков

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Младший сержант российских Вооруженных сил Александр Горин в ходе одного из эпизодов спецоперации первым вступил в стрелковый бой с противником и уничтожил несколько боевиков, сообщает Минобороны РФ.

Подразделение Горина выполняло боевую задачу по овладению вражескими позициями на одном из важных тактических направлений. Группа под его управлением, несмотря на ударные дроны и минометный огонь противника, зашла на позиции врага с фланга и приступила к их зачистке.

"Александр первый вступил в стрелковый бой с боевиками и уничтожил нескольких противников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделение младшего сержанта успешно выполнило задачу, однако после этого боевики попытались вернуть утраченные позиции.

"Штурмовая группа под командованием младшего сержанта Александра Горина уничтожила большую часть подкрепления противника, а оставшаяся часть отступила", - рассказали в министерстве.