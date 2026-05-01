Краткий пересказ от РИА ИИ
- Младший сержант Александр Горин первым вступил в стрелковый бой с противником и уничтожил нескольких боевиков.
- Подразделение Горина успешно выполнило боевую задачу по овладению вражескими позициями.
- Благодаря самоотверженности и профессионализму Горина штурмовая группа закрепилась на позициях.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Младший сержант российских Вооруженных сил Александр Горин в ходе одного из эпизодов спецоперации первым вступил в стрелковый бой с противником и уничтожил несколько боевиков, сообщает Минобороны РФ.
Подразделение Горина выполняло боевую задачу по овладению вражескими позициями на одном из важных тактических направлений. Группа под его управлением, несмотря на ударные дроны и минометный огонь противника, зашла на позиции врага с фланга и приступила к их зачистке.
Боец ВС России уничтожил до пяти боевиков ВСУ при штурме опорного пункта
4 декабря 2025, 01:23
"Александр первый вступил в стрелковый бой с боевиками и уничтожил нескольких противников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделение младшего сержанта успешно выполнило задачу, однако после этого боевики попытались вернуть утраченные позиции.
"Штурмовая группа под командованием младшего сержанта Александра Горина уничтожила большую часть подкрепления противника, а оставшаяся часть отступила", - рассказали в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что благодаря самоотверженности и профессионализму Горина российская штурмовая группа овладела вражескими позициями и закрепилась на них.
