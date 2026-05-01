Мотогруппы спасателей приступили к патрулированию в Москве

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Спасатели на мотоциклах приступили в пятницу к патрулированию улиц и зон отдыха в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

« "Мотогруппы пожарно-спасательного центра привлекаются для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу. Расчеты быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах будут ежедневно совершать объезд по различным маршрутам патрулирования", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что речь идет о ключевых автомагистралях, лесопарковых территориях и зонах отдыха. Благодаря мобильности и маневренности мотоциклов, мотогруппы зачастую приезжают на место происшествия первыми, оценивают обстановку и оказывают первую помощь пострадавшим до прибытия основных подразделений, уточнил он.