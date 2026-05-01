16:21 01.05.2026
Рейс Southwind из Стамбула в Москву задержали почти на сутки

© РИА Новости / Павел Львов
Самолет Boeing 777 авиакомпании Southwind
Самолет Boeing 777 авиакомпании Southwind. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рейс 2S83 из Стамбула в Москву задержали почти на 19 часов.
  • Самолет Southwind вылетел из Стамбула в 14.27, прибытие в "Шереметьево" ожидается в 18.00.
  • Авиакомпания сослалась на проблемы со стороны аэропорта.
СТАМБУЛ, 1 мая – РИА Новости. Турецкая авиакомпания Southwind отправила самолет из Стамбула в Москву с задержкой почти на сутки, сообщили РИА Новости в Стамбульском аэропорту.
Рейс должен был вылететь согласно расписанию в четверг в 19.55 мск.
"Рейс 2S83 вылетел из Стамбула в 14.27 мск, прибытие в "Шереметьево" ожидается в 18.00 мск", - сообщили в воздушной гавани.
Авиакомпания ранее не стала называть РИА Новости точную причину задержки, но сослалась на проблемы со стороны аэропорта. Telegram-канал Baza утверждает, что причина задержки в неисправном самолёте Southwind Airlines.
