11:58 01.05.2026 (обновлено: 23:56 01.05.2026)
Названа сумма, которую заработали российские миллиардеры с начала года

Денежные купюры США. Архивное фото
  • Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 16,106 миллиарда долларов.
  • В рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI) сейчас входят 20 граждан России, их общее состояние на 1 мая составляет 315,3 миллиарда долларов.
  • Первое место в рейтинге богатейших людей планеты занимает Илон Маск, его состояние с начала года увеличилось на 31,5 миллиарда долларов, до 651 миллиарда.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 16,106 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Стало известно, сколько заработал самый богатый фигурист России
8 апреля, 13:43
Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, в него сейчас входят 20 граждан России, их общее состояние на 1 мая составляет 315,3 миллиарда долларов.
Первое место в рейтинге богатейших людей планеты по-прежнему у американского предпринимателя, владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, состояние которого с начала года увеличилось на 31,5 миллиарда долларов, до 651 миллиарда.
Второе и третье места заняли основатели GoogleЛарри Пейдж (его состояние поднялось на 55,5 миллиарда долларов, до 325 миллиардов) и Сергей Брин (его состояние выросло на 51,3 миллиарда долларов, до 301 миллиарда).
На четвертую строчку рейтинга опустился Джефф Безос, основатель онлайн-ретейлера Amazon, состояние которого увеличилось на 29,8 миллиарда долларов, до 283 миллиардов. Первую пятерку богатейших людей в мире, как и месяц назад, замыкает основатель Meta* Марк Цукерберг, его состояние снизилось на 16,4 миллиарда долларов, до 217 миллиардов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Вид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Чехия впервые вошла в число двадцати самых богатых стран мира, пишут СМИ
25 апреля, 23:33
 
