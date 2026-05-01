"Союз-5" позволит России обрести космический суверенитет, заявил эксперт

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Новая ракета "Союз-5" позволит России обрести полный космический суверенитет, заявил президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов.
Первый пуск ракеты состоялся 30 апреля в 21.00 мск с Байконура. Обе ступени носителя отработали штатно, макет полезной нагрузки был выведен на расчетную суборбитальную траекторию.
"В целом, если вы имеете такой носитель, как "Союз-5", у вас появляется возможность для запуска блоков орбитальной станции. То есть проект российской отдельной орбитальной станции становится реальностью. Другими словами, у России появилась "рабочая лошадка", которая позволит стране в полной мере обрести космический суверенитет", - рассказал газете ВЗГЛЯД Анпилогов.
"Союз-5" - новая ракета среднего класса, которая будет летать с площадки, ранее использовавшейся для пусков ракет "Зенит" на Байконуре. В рамках проекта "Байтерек" Россия создала ракету, а Казахстан модернизировал стартовую инфраструктуру.
