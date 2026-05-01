Российские синхронистки стали вторыми на этапе Кубка мира в Сиане

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Сборная России по синхронному плаванию заняла второе место в технической программе команд на третьем этапе Кубка мира в китайском Сиане.

Этап в Сиане завершится 3 мая, российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов в водных видах спорта к участию в турнирах.