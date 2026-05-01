14:48 01.05.2026 (обновлено: 14:53 01.05.2026)
Российские синхронистки стали вторыми на этапе Кубка мира в Сиане

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России по синхронному плаванию заняла второе место в технической программе команд на третьем этапе Кубка мира.
  • Соревнования проходят в китайском Сиане.
  • Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Сборная России по синхронному плаванию заняла второе место в технической программе команд на третьем этапе Кубка мира в китайском Сиане.
Россиянки Кира Черезова, Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник набрали 297,0816 балла. Первое место заняла команда Китая (304,3592 балла), третье - сборная Японии (280,9966).
Этап в Сиане завершится 3 мая, российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов в водных видах спорта к участию в турнирах.
