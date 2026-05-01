В Швеции пройдут акции "Бессмертный полк" и "Сад памяти", заявил посол

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Акции "Бессмертный полк" и "Сад памяти", а также ряд других памятных мероприятий пройдут в Швеции по случаю Дня Победы, заявил РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
«
"Запланированы торжественный прием и концерт, посвященный этому великому празднику, традиционное возложение цветов на захоронениях советских воинов, находящихся на территории Швеции, а также акции "Бессмертный полк" и "Сад памяти", - сказал глава дипмиссии.
Посол также сообщил, что случаев вандализма на советских захоронениях, имеющихся в Южной и Северной Швеции, за последний год не отмечено.