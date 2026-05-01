07:50 01.05.2026
В Швеции пройдут акции "Бессмертный полк" и "Сад памяти", заявил посол

© Фото : Russian Embassy, Sweden/TelegramАкция "Бессмертный полк" в посольстве России в Швеции
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Акции "Бессмертный полк" и "Сад памяти", а также ряд других памятных мероприятий пройдут в Швеции по случаю Дня Победы, заявил РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
"Запланированы торжественный прием и концерт, посвященный этому великому празднику, традиционное возложение цветов на захоронениях советских воинов, находящихся на территории Швеции, а также акции "Бессмертный полк" и "Сад памяти", - сказал глава дипмиссии.
Беляев отметил, что посольством России в Швеции уделяется большое внимание организации памятных мероприятий, посвященных Дню Победы.
Посол также сообщил, что случаев вандализма на советских захоронениях, имеющихся в Южной и Северной Швеции, за последний год не отмечено.
Шествие Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Бессмертный полк в 2026: где пройдет шествие 9 мая, как принять участие
29 апреля, 18:16
 
