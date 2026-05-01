"Шанхай" Слуцкого проиграл в чемпионате Китая, дважды пропустив в концовке

Краткий пересказ от РИА ИИ «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого проиграл «Чэнду Жунчэн» в матче девятого тура чемпионата Китая по футболу.

«Чэнду Жунчэн» выиграл шестой матч подряд и лидирует в турнирной таблице, а «Шанхай Шэньхуа» прервал серию из пяти побед и идет на пятой позиции.

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. "Шанхай Шэньхуа", которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий, на своем поле проиграл "Чэнду Жунчэн" в матче девятого тура чемпионата Китая по футболу.

Встреча в Шанхае завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе шанхайского клуба мячи забили Шиничи Чань (16-я минута) и Махтар Гуйе (38). У гостей отличились Филипе Силва (45, 90+2) и Веллингтон Силва (90+6).