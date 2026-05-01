"Шанхай" Слуцкого проиграл в чемпионате Китая, дважды пропустив в концовке

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. "Шанхай Шэньхуа", которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий, на своем поле проиграл "Чэнду Жунчэн" в матче девятого тура чемпионата Китая по футболу.
Встреча в Шанхае завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе шанхайского клуба мячи забили Шиничи Чань (16-я минута) и Махтар Гуйе (38). У гостей отличились Филипе Силва (45, 90+2) и Веллингтон Силва (90+6).
"Чэнду Жунчэн" выиграл шестой матч кряду и лидирует в турнирной таблице, набрав 25 очков. "Шанхай Шэньхуа" (10 очков) прервал серию из пяти побед в лиге и идет на пятой позиции. Ранее команда Слуцкого была оштрафована на 10 очков по итогам антикоррупционной кампании.