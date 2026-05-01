Рейтинг@Mail.ru
"Шанхай" Слуцкого проиграл в чемпионате Китая, дважды пропустив в концовке
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
17:41 01.05.2026 (обновлено: 17:44 01.05.2026)
"Шанхай" Слуцкого проиграл в чемпионате Китая, дважды пропустив в концовке

"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл "Чэнду Жунчэн", пропустив два гола в концовке

© Фотография из соцсетейЛеонид Слуцкий
© Фотография из соцсетей
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого проиграл «Чэнду Жунчэн» в матче девятого тура чемпионата Китая по футболу.
  • «Чэнду Жунчэн» выиграл шестой матч подряд и лидирует в турнирной таблице, а «Шанхай Шэньхуа» прервал серию из пяти побед и идет на пятой позиции.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. "Шанхай Шэньхуа", которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий, на своем поле проиграл "Чэнду Жунчэн" в матче девятого тура чемпионата Китая по футболу.
Встреча в Шанхае завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе шанхайского клуба мячи забили Шиничи Чань (16-я минута) и Махтар Гуйе (38). У гостей отличились Филипе Силва (45, 90+2) и Веллингтон Силва (90+6).
"Чэнду Жунчэн" выиграл шестой матч кряду и лидирует в турнирной таблице, набрав 25 очков. "Шанхай Шэньхуа" (10 очков) прервал серию из пяти побед в лиге и идет на пятой позиции. Ранее команда Слуцкого была оштрафована на 10 очков по итогам антикоррупционной кампании.
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого разгромил "Хэнань" в матче чемпионата Китая
26 апреля, 17:03
 
ФутболСпортШанхай Шэньхуа
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Металлург Мг
    4
    1
  • Теннис
    Завершен
    Л. ЗигемундВ. Звонарева
    М. АндрееваД. Шнайдер
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Спартак Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Мальорка
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Лечче
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала