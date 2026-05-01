"Север" создает полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Группировка российских войск "Север" после установления контроля над Покаляным продолжает создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях, сообщило Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", - говорится в сообщении.