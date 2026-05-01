Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группировка "Север" продолжает создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях.
- Войска продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Группировка российских войск "Север" после установления контроля над Покаляным продолжает создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях, сообщило Минобороны РФ.
В пятницу ведомство сообщило, что результате активных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Покаляное Харьковской области.
"Подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", - говорится в сообщении.
22 июня 2022, 17:18