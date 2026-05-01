Гид по пригородам Петербурга: что смотреть в Павловске, Гатчине, Стрельне
08:00 01.05.2026 (обновлено: 08:08 01.05.2026)
Гид по пригородам Петербурга: что смотреть в Павловске, Гатчине, Стрельне

Государственный музей-заповедник "Петергоф"
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Санкт-Петербург традиционно входит в тройку лидеров среди туристических направлений у россиян. Обычно гости знакомятся со знаковыми местами мегаполиса, а затем отправляются на осмотр знаменитых пригородов. Как не пропустить самое интересное и правильно спланировать визит во дворцы и музеи — в материале РИА Новости.

Традиционные хиты

Вокруг Санкт-Петербурга много уютных, живописных городков, куда можно приехать ради размеренного отдыха или богатой культурной программы. "Топ локаций, которые туристы стремятся посетить в первую очередь, — Петергоф, Кронштадт и Пушкин", — говорит PR-специалист туроператора "Невские сезоны" Анастасия Козлова. Стоимость однодневной экскурсии начинается от 1700 рублей.

Петергоф

Государственный музей-заповедник "Петергоф"
Петергоф появился благодаря Петру I. По легенде, царь гостил у Людовика XIV и решил построить загородную резиденцию, похожую на Версаль. На самом деле монархи не встречались, красивые фонтаны российский император видел в Англии и Нидерландах. Кстати, в Петергофе их было построено больше, чем в Версале.
В музее-заповеднике в конце апреля заработали фонтаны Большого каскада и "Самсон". С этого года возвращена традиция запуска их под музыку ежедневно в десять утра.
Осмотр парка можно совместить с культурной программой. С 28 июня по 2 августа в Большом петергофском дворце пройдет летний фестиваль Pianissimo. Спортивные, образовательные и театральные мероприятия тоже будут.
Идеальный маршрут прогулки — от Большого петергофского дворца до Финского залива вдоль Большого каскада. На пути — более 60 фонтанов и несколько сотен скульптур.
Расстояние от Санкт-Петербурга: около 40 километров.
Как добраться: с Балтийского вокзала на электричке или "Ласточке" до станции Новый Петергоф, в пути — 40 минут.

Кронштадт

Вид на форт Александр I и Кронштадтский морской фарватер
Город-порт на острове Котлин Петр заложил в оборонительных целях. Там много старинных военных укреплений и новых объектов, посвященных морскому флоту, есть большой песчаный пляж и экотропа.
Туристы едут в "Остров Фортов" — музейно-исторический кластер под открытым небом: посещают копии маяков, рассматривают фрагменты кораблей и интерактивные скульптуры, развлекаются в веревочном парке. В Музее военно-морской славы можно увидеть настоящую подводную лодку. В центре города — красивейший Морской собор.
Расстояние от Санкт-Петербурга: около 50 километров.
Как добраться: от станции метро "Старая Деревня" курсируют автобусы № 101 и 101Э, от "Проспекта Просвещения" — маршрутка К-407. В пути — около 1,5 часа. Электричка идет с Финляндского вокзала, нужно выйти через 50 минут на платформе Горская, далее пересесть на автобус № 101. Еще вариант: от Дворцовой пристани на катамаране или "метеоре", время в пути — час.

Пушкин

Янтарная комната Екатерининского дворца музея-заповедника "Царское Село"
Город несколько раз менял название и многим известен как Царское Село. Так называется и дворцово-парковый ансамбль музея-заповедника. Главный магнит для гостей — Екатерининский дворец, бывший официальной летней резиденцией трех императриц: Екатерины I и Екатерины II, а также Елизаветы Петровны. Внутри воссозданы более 30 залов и Янтарная комната.
В тенистых аллеях парка сохранились Эрмитаж, Грот, Турецкая баня, мосты и беседки.
Расстояние от Санкт-Петербурга: около 27 километров.
Как добраться: на электричке с Витебского вокзала за полчаса, на автобусе от станции "Московская" или "Купчино" за 45 минут.

Гатчина

Приоратский парк. Гатчина
Вокруг Петербурга есть и другие места, которые стоит посетить. "Мы называем их потаенными жемчужинами", — говорит Анастасия Козлова. Это, например, Гатчина и Стрельна.
Несмотря на продолжающуюся реставрацию Гатчинского дворца, туристы могут увидеть часть интерьеров, в которых жил Павел I, считающийся самым романтичным российским императором. Еще — подземный ход к Серебряному озеру и красивый пейзажный парк вокруг постройки. Стоимость экскурсии на шесть часов — от 3350 рублей с человека, рассказали в "Невских сезонах".
Летом, 4 июля, там пройдет фестиваль "Ночь музыки в Гатчине". На понтонной сцене выступят симфонические коллективы Петербурга.
Расстояние от Санкт-Петербурга: около 46 километров.
Как добраться: на электричке с Балтийского вокзала или на маршрутках № К-100, 18, 18А, на автобусе № 431 от метро "Московская". Время в пути — примерно час.

Стрельна

Дворец конгрессов (Константиновский дворец) в Стрельне
Дворец конгрессов в Стрельне — официальная резиденция президента России, говорит Анастасия Козлова. Там проходят встречи глав государств, международные совещания и переговоры в гостиных. И могут побывать туристы.
Резиденция расположена в Константиновском дворце, построенном в начале XVIII века в стиле французского барокко. Там проводила лето императорская семья. В путевом дворце Петра I можно увидеть подлинные вещи императора.
Расстояние от Санкт-Петербурга: около 25 километров.
Как добраться: на электричке с Балтийского вокзала. Время в пути — примерно полчаса. Можно на трамвае № 36 от Оборонной улицы или метро "Автово". Автобусы: № 103 — от метро "Ленинский проспект", № 162, 329, 343Э, 486, 650А — от "Проспекта Ветеранов", № 401А — от метро "Автово".

Павловск

Парадная спальня Павловского дворца
В Павловск туристы едут, чтобы увидеть летнюю резиденцию великокняжеской четы будущего императора Павла I и его супруги.
Дворцовый парк — образец ландшафтного искусства. Территория разделена на несколько зон, там расположены Храм Дружбы, Колоннада со статуей Аполлона и Розовый павильон. Большой дворец кажется строгим по сравнению с другими, но зато в нем богатая коллекция картин и скульптур.
Расстояние от Санкт-Петербурга: около 33 километров.
Как добраться: от Витебского вокзала до станции "Павловск" или на маршрутках № 299, 545 от станции метро "Московская", на маршрутках № 286, 545А, 521 от станции метро "Купчино".

Ломоносов

Этот пригород также славится дворцами и парками, самый известный — "Ораниенбаум". Это единственный комплекс XVIII века, сохранившийся в первозданном виде после Великой Отечественной войны. На его территории — пруды, извилистые аллеи, мостики, каналы, скульптуры.
В Большом Меншиковском дворце — отличная коллекция фарфора и богатые интерьеры. В мае и июне там пройдут концерты органной музыки.
Китайские панно и Стеклярусный кабинет можно увидеть в Китайском дворце — даче Екатерины II.
Расстояние от Санкт-Петербурга: около 53 километров.
Как добраться: электричкой с Балтийского вокзала либо автобусами № 200, 204, 210, 401 от метро "Автово". Дорога займет около часа.

Выборг

В городе сохранилось множество средневековых объектов: крепости, амфитеатры рыцарских времен. Главные достопримечательности — башня Святого Олафа и остров вокруг нее, парк "Монрепо". Атмосферны прогулки по центру — по улицам Прогонная, Крепостная.
Расстояние от Санкт-Петербурга: около 135 километров.
Как добраться: электричкой с Финляндского вокзала, на "Ласточке" — за полтора часа.
