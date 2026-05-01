Россияне сегодня ощущают себя единым народом, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведев заявил, что россияне сегодня более явно ощущают себя единым народом.
- По его словам, такая сплоченность особенно остро ощущается в самые драматические периоды истории.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Россияне сегодня более явно ощущают себя единым народом, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Жизнь состоит из бытовых эпизодов часто. Но когда приходят проблемы, когда начинаются трагические события, мы начинаем более явно ощущать себя единым народом. Именно такая ситуация сегодня", - сказал Медведев на пленарном заседании отчетно-программного форума Единой России "Есть результат!".
Он отметил, что принадлежность к единому народу особенно остро ощущается в самые драматические периоды истории.
