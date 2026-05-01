ПВО России уничтожила 100 украинских БПЛА за девять часов

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Силы ПВО с 08.00 до 17.00 мск уничтожили 100 украинских беспилотников над регионами России и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ.

"Первого мая, в период с 08.00 до 17.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении военного ведомства.