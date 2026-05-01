Рейтинг@Mail.ru
ПВО России уничтожила 100 украинских БПЛА за девять часов - РИА Новости, 01.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 01.05.2026 (обновлено: 17:25 01.05.2026)
ПВО России уничтожила 100 украинских БПЛА за девять часов

С 8:00 по 17:00 ПВО России уничтожила 100 украинских БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО России с 08:00 до 17:00 мск сбили 100 украинских беспилотников.
  • БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Силы ПВО с 08.00 до 17.00 мск уничтожили 100 украинских беспилотников над регионами России и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ.
"Первого мая, в период с 08.00 до 17.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении военного ведомства.
БезопасностьРоссияАзовское мореТульская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала